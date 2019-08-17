نائب: تصريحات السيسي اليوم رسالة واضحة ضد الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
ثمن النائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التصريحات التي أدلي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية، والتي قال فيها بوضوح "محدش حياخد جنيه يحطه فى جيبه واللى يعمل كده ملوش مكان بينا".
وقال "رشاد" إن هذه التصريحات "قوية وتؤكد على الشفافية التامة وأن مصر ضد الفساد والرشوة والتربح بمختلف صنوفهم".
واعتبر النائب، حديث الرئيس السيسي بأنه "إعلان سياسي رسمي بالتصدي لكل أشكال التجاوز والفساد في كل القطاعات".
وأوضح أن مصر منذ بدء حكم الرئيس السيسي أعلت الشفافية وتصدت بحسم لكل أشكال الانحراف وأصبحت مقدرات الوطن تذهب للوطن، ولذلك ظهرت آلاف المشاريع العملاقة في مختلف المجالات، ولا تزال الإنجازات تتوالى على مختلف الأصعدة.
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