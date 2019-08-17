البابا تواضروس يُكرم أمينة المواطنة بـ"مستقبل وطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

كرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، النائبة مارجريت عازر، أمينة المواطنة بحزب مستقبل وطن، وذلك بإعطائها درع تكريم، تقديرا لجهودها ودورها الوطني في خدمة الوطن ومنطقة شبرا.

جاء ذلك خلال طقس تدشين مذابح كنيسة القديس يوسف النجار والقديس يوحنا الحبيب، بكنيسة السيدة العذراء بالوجوه بشبرا، اليوم السبت.

حضر التكريم النائب إيهاب الطماوى أمين المواطنة بالقاهرة، والنائب جون طلعت، ولفيف من الأساقفة والكهنة، وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، كلا من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا تكلا أسقف دشنا والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا بافلوس أسقف اليونان والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل أخميم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.