رئيس الوزراء يصل مطار سفنكس عائدًا من الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء السبت، إلى مطار سفنكس، عائدا من العاصمة السودانية الخرطوم.
وشارك "مدبولي" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقى، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التى تم التوافق عليها بين الأشقاء فى السودان.
وقع مدبولي، وعدد من كبار المسئولين الافريقيين كشهود على هذه الوثيقة التاريخية.
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