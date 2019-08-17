محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم السبت، جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل في مركز الصف جنوب المحافظة.
تلقى مدير قطاع شرق الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بغرق شاب في مياه النيل بدائرة مركز الصف. ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وأجرى رجال الضفادع البشرية عملية مسح شامل بالمنطقة بحثا عن الجثة.
24 ساعة من أعمال البحث كُللت بالنجاح اليوم إذ تم انتشال الجثمان وتبين أنه يدعى محمد رأفت مقيم قرية الإخصاص في العشرينيات من العمر.
تقرير مفتش الصحة أشار إلى أن إسفكسيا الغرق وراء الوفاة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر 24 ساعة بحثا تقود الضفادع البشرية إلى جثة "غريق الصف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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