أخبار مصر | مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف حول عيد العلم.. والرئيس يحضر الاحتفالية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف حول عيد العلم.. والرئيس يحضر الاحتفالية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف حول عيد العلم الذي يتم الاحتفال به في ١٧ أغسطس من كل عام موضحا أنه في ١٧ أغسطس عام ١٩٤٤ بدأ الاحتفال بعيد العلم ومنذ هذا التاريخ اعتاد رؤساء مصر بتكريم النابغين والمتميزين سنويا .

وأوضح الإنفوجراف أنه في عام ١٩٥٨ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تم تعديل موعد الاحتفال بيوم العلم الى ٢١ ديسمبر وهو تاريخ افتتاح جامعة القاهرة ١٩٠٨.

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وأشار الانفوجراف إلى أن في عام ٢٠١٤ كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أساتذة الجامعات وأوائل الخريجين وكذالك ٢٠ باحثا على مستوى الجمهورية وذلك إيمانا منه بدور العلم والعلماء.

وأضاف أنه في عام ٢٠١٧ أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد العلم مرة أخرى الى شهر أغسطس وذلك بتكريم الفائزين بجوائز الدولة والباحثين .

وأشار الإنفوجراف إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يحضر غدا احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعيد العلم .