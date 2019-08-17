أخبار مصر | في استجابة سريعة لبلاغ "الطفولة والأمومة".. النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة استغلال طفلة في خلافات أسرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في استجابة سريعة لبلاغ "الطفولة والأمومة".. النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة استغلال طفلة في خلافات أسرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن استجابة المستشار نبيل صادق، النائب العام، لبلاغ المجلس، حيث أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة استغلال طفلة من قبل والدها من خلال تصوير مقطع فيديو للتشهير بوالدتها والأساءة إلى آخرين ونشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلي أن والدة الطفلة حضرت،اليوم السبت، امام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام بناء علي بلاغ المجلس، حيث كلف النائب العام نيابة استئناف الاسكندرية بفتح تحقيقا قضائيا في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات بشأن الطفلة موضوع البلاغ أعمالا لأحكام قانون الطفل وكتاب دوري المستشار النائب العام رقم 7 لسنة 2018.

ويذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قام برصد الواقعة بعد انتشار الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل 16000، وإحالته إلى النائب العام، ووزارة الداخلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن إلى جانب إحالته للجنة العامة لحماية الطفولة، بمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية لإعمال شئونها بشأن حالة الطفلة، وذلك لما تتضمنه الواقعة من استغلال الأب للطفلة في الإساءة والتشهير بوالدتها وذلك بغرض الحصول على بعض المستندات التي يدعي أنها بحوزتها مع عدم مراعاة الحالة الصحية للطفلة حيث أنها قامت بإجراء عمليتي في القلب، وقيامه بخطفها من والدتها أثناء تواجدها بصحبتها لإجراء الكشف والفحوصات الطبية لمتابعة حالتها مع خبير أجنبي بالمستشفى، ومنعها من إجرائها رافضًا استلام علاجها من الأم، حيث حاول مغادرة البلاد مع الطفلة.