أخبار مصر | أمين "شباب الحرية": مشروعات الصوب الزراعية تهدف لضبط آليات السوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "شباب الحرية": مشروعات الصوب الزراعية تهدف لضبط آليات السوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصري، وعضو المكتب السياسي بالحزب، إن مشروعات الصوب الزراعية تهدف إلى ضبط آليات السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب من أجل المواطن ومن أجل توفير احتياجاته في إطار خطة الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء الصوب الزراعية المحمية يهدف ايضا لزيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية وإرتفاع معدلات التصدير للخارج.

وأضاف مهنى، في تصريحات صحفية، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم في افتتاح المرحلة التانية للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية يؤكد على أن الدولة ليس لديها فواتير لأحد وأنه آن الآوان للإنتهاء من عصر الفوضى.

كما أكد أن حديث الرئيس حمل العديد من الرسائل الهامة مثل ضرورة عمل السادة المحافظين بكل جهد من أجل إعادة وإستعادة أراضي الدولة المنهوبة والمتعدي عليها مع وجود خطط تنموية حقيقية لكل المحافظات وايضا رسالة لكل المتعدين علي الأراضي بضرورة إعطاء الدولة حقها في هذه الأراضي وانه لا تهاون في الدفاع عن حق الدولة وإلا فإنه سيتم التعامل جديا من أجل الصالح العام بالقانون.