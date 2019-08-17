أخبار مصر | أبو الكرامات.. 7 معلومات عن الإمام الصوفي أبو الإخلاص الزرقاني الذي تحدث السيسي عنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الكرامات.. 7 معلومات عن الإمام الصوفي أبو الإخلاص الزرقاني الذي تحدث السيسي عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، عن إمام صوفي ذكر اسمه لأول مرة، قد يكون معروفا عند أتباع طريقته "الإخلاصية" لكن الكثير من المصريين لا يعرفون صاحب المقام الصوفي الموجود في طريق المحمودية بالإسكندرية .

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من حل أزمة مسجد متخذ كمقام يعيق إنشاء محور المحمودية في إشارة منه إلى ضريح الإمام الصوفي أبو الإخلاص، متابعًا: "النقطة التانية المسجد اللي هوا مقام، بقول لكل اللي بيسمعني المسجد ده بالمقام الكريم اللي على دماغي يعيق الحركة في المحور والكوبري اللي لازم يعدي على المنطقة دي". وأضاف السيسي،: "اللواء إيهاب موجود؟ لو أنا فاهم كويس، المسجد ده في طريق محور المحمودية نفسه وأنتم عارفين كده وكمان الكوبري الجديد اللي هيتعمل، يا جماعة ياللي بتسمعونا ما أسهل علينا نقول للجيش ومدير الأمن في إسكندرية خشوا خلصوا المشروع".

ويقع مسجد الإمام الصوفي على ترعة المحمودية مباشرة بمنطقة غيط العنب، حيث كانت زاوية صغيرة تحولت إلى المسجد يضم المقام الحالي، حيث تتخذه الطريقة الإخلاصية مقرًا لها، اسمه الشيخ برهان الدين بن أحمد بن محمد علي بن محمد الزرقاني، والذي ولد في 11 أبريل 1924 بقرية طيبة الجعفرية بمحافظة الغربية.

أهم 7 معلومات عن الإمام الصوفي

الشيخ أبو الإخلاص كان حافظا للقرآن الكريم وهو في سن السابعة من عمره، ودرس الفقه والحديث وأصول الدين على يد شيخه وعمه أحمد المرسي الزرقاني.

عاد الشيخ إلى مصر وتحديدًا للإسكندرية، حيث دخل في خلوة بمسجد النبي دانيال، وانتقل بعد ذلك لمنطقة غيط العنب وقام ببناء زاوية صغيرة بمنطقة غيط العنب لنشر طريقته.

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المسجد نقل إليه ضريح أبو الإخلاص الزرقاني بعد مرور 6 سنوات تقريبًا على وفاته عام 1985، وتم نقله من زاوية صغيرة دفن فيها عام 1979، وكانت قريبة من نفس المسجد.

لقب الشيخ برهان الدين الزرقاني بألقاب عديدة "أبو الإخلاص، برهان الدين، أبو اليسر، المحمدي، الأستاذ، إمام المحققين، صاحب المقام العالي، نبراس الموحدين، سلطان الذاكرين، أبو الكرامات".

خرج الشيخ في جولة استمرت لمدة 7 سنوات زار خلالها السودان والقدس الشريف والمسجد الأقصى وبلاد المغرب العربي واليمن والمدينة المنورة، وفى الروضة الشريفة كتب الآيات القرآنية والأدعية.

-له مؤلفات عديدة منها ختم ديوان أهل الذكر، أسرار المحبين وأنوار العاشقين، المنوال الرباني، المنهاج النوراني، سفينة النجا لمن ابتغى إلى الله الوسيلة والنجا، سلطان الذاكرين، نصر من الله وفتح قريب، والنجدة".

-تقام الاحتفالية الخاصة به يوم 5 من شهر أكتوبر ويستمر حتى الليلة الكبيرة الختامية يوم 11 أكتوبر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد اليوم إنه لا بد من حل أزمة مسجد"الإمام الصوفي" خاصة وأنه يعيق إنشاء محور المحمودية .