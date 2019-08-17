أخبار مصر | الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن ضوابط تنفيذ مشروع الدراجة الجامعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن ضوابط تنفيذ مشروع الدراجة الجامعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، أن مشروع الدراجة الجامعية يعد أحد المشروعات التي أعدها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات لتنفيذ رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار الرياضة أحد ركائز بناء الشباب الجامعي من الناحية البدنية والصحية والنفسية.

وفي إطار سعي الاتحاد لبدء الخطوات التنفيذية للمشروع بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات عليه، تقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم مع رؤساء اللجان التي شكلتها الجامعات لدراسة ضوابط تنفيذ المشروع وتتضمن:

● حرية اختيار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين اقتناء الدراجة وفق الحاجة والاهتمام،حيث تعد المشاركه في المشروع لجميع الفئات اختيارية وليست إجبارية.

● يبدأ تطبيق المشروع داخل الجامعات كمرحلة أولي، ويرتبط بدء التنفيذ باستكمال استعدادات الجامعات لتطبيق المشروع وتوفير الخدمات اللوجستية من مواقف وممرات ومسارات داخل الجامعات، وكذلك تجهيز مراكز الصيانة وآلياتها داخل الحرم الجامعي.

Advertisements

● إن تنفيذ المشروع خارج الحرم الجامعي سيكون فى مراحل لاحقة بجامعات تقع في مدن تسمح بإمكانية الممارسة خارج الجامعة مثل جامعات أسوان، وجنوب الوادي، وقناة السويس، والسويس، والعريش، ومرسي مطروح، والوادي الجديد، وذلك بعد التنسيق الكامل مع السادة المحافظين وكافة الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان توافر كافة اعتبارات الآمان المطلوبة.

● تيسير تنظيم عمليات الاستخدام من خلال تطبيق خاص علي التليفون المحمول (Mobil Application ) و تم الانتهاء من تصميمه لمتابعة الاستخدام بصفة مستمرة.

● وسوف يعتمد تنفيذ المشروع بالجامعات على دراجة مصرية الصنع ستكون متاحة بالسوق المصري خلال فترة وجيزه قادمة بسعر مناسب يشجع الطلاب على استخدامها.

كما يعقد مسئولو الاتحاد اجتماعا آخر خلال الأسبوع القادم مع بعض البنوك الوطنية لدراسة سبل مشاركتها في تمويل المشروع، لتوفير التمويل اللازم للشراء من خلال قروض ميسرة للراغبين تسدد علي آجال طويلة وقليلة الفائدة، وكذلك الدخول كراعي رسمي للمشروع وضخ التمويل اللازم لشراء عدد كبير من الدراجات وتوزيعها علي الطلاب في صورة مكافآت وحوافز للتميز والابداع في كافة المجالات وعلي رأسها المجال الرياضي.

وقد أبدت بعض شركات ومؤسسات المجتمع المدني تحمسها للمشروع، وتدرس حاليا سبل المشاركة من خلال رعاية النشاط داخل الجامعات.