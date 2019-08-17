شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على «عصابة الدكش».. تفاصيل نهاية «إمبراطورية المثلث الذهبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسدلت محكمة جنايات بنها الستار، السبت، على التاريخ الإجرامي للمجرم الخطير «محمد.ح.أ»، الشهير بـ«الدكش»، أحد أباطرة تجارة المخدرات في المثلث الذهبي بشبين القناطر، والذي سقط في أيدي رجال الأمن منذ 3 سنوات عقب ضلوعه في الهجوم المسلح على ضباط الشرطة بالخانكة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و3 من أفراد وإصابة آخرين، حيث أيدت المحكمة رأي فضيلة مفتى الجمهورية بإعدام «الدكش» وزوج شقيقته «علي س ر» وشهرته «السمري» و«علاء م» وشهرته «توك توك» لقيامهم بإطلاق الرصاص على دورية أمنية.

ويعد الحكم هو نهاية إجرام الدكش، والذي نشأ بأسرة ذات أصول إجرامية منذ 30 عامًا، واستولي هو وأسرته بالبلطجة والعنف على أراضي الجعافرة، وحوّلوا الجعافرة عقب الانفلات الأمني في ثورة 25 يناير إلى أهم وكر للسيارات المسروقة، بجانب التوسع في تجارة المخدرات، وأقاموا القصور وأكبر دواليب للهيروين والأسلحة النارية.

الجعافرة وكوم السمن تعد من أهم البؤر الإجرامية بشبين القناطر ويطلق عليها مثلث الرعب وهيب في نفس الوقت مسقط رأس الدكش أشهر الأباطرة في الإجرام بالمنطقة على مدار 18 سنة مارس كل الموبقات من قتل وتجارة السلاح والمخدرات حتى نجحت الأجهزة الأمنية من تطهير هذه البؤر والقبض عليه ليقدم للمحاكمة، والتي انتهت اليوم بالحكم عليه بالإعدام بعد تصديق المفتي على حكم جنايات بنها.

تاريخ الإجرام في عائلة الدكش يبدأ من والده حافظ أمين أشهر عنصر إجرامى على مدار 30 عاما في الاتجار بالمخدرات بكافة أنواعها، حيث كان مسجلا خطرا سبق اتهامه في 18 قضية «مخدرات، ومقاومة سلطات سلاح، وسرقة، وشروع في قتل، وهارب من سجن أبوزعبل، وشقيقيه «فرج» مسجل خطر سابق اتهامه في قضية «مخدرات»، وتم اعتقاله عام 2006 لخطورته على الأمن العام، و«أمين» 27 عاما، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، مقاومة سلطات والهارب من سجن الاستئناف في القضية رقم 8888ج شبين القناطر لسنة 2009م الحكم 15 سنة.

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وبعد حالة الانفلات الأمني، التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير 2011، ذاع صيت الدكش هو وزوج شقيقته على السمرى وبعض أعوانهم، حيث أطلق عليهم ملوك دواليب الهيروين بمثلث الرعب بمحافظة القليوبية، ولم تقف تجارته على ذلك بل امتدت إلى تجارة الأسلحة النارية والذخائر وتخزينها داخل الأراضى والجناين بمنطقة الجعافرة بشبين القناطر بالقليوبية.

ويعد أبرز جرائم الدكش قيامه بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة بناحية سرياقوس، ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجى معاون مباحث المركز و3 من المخبرين وإصابة النقيب محمد عزمى معاون المباحث و2 من المخبرين.

كما سبق اتهامه مسجل خطر في قضيتى مخدرات وحريق عمد، والهارب من سجن أبوزعبل في القضية رقم 149ج شبين القناطر لسنة 2007م «سلاح نارى» من عقوبة السجن 3 سنوات.

وبعد عدة حملات قادها رجال الأمن العام وضباط مديرية أمن القليوبية، تم ضبط الدكش، حيث كان يعيش داخل قصر يحوى حمام سباحة وتمساحا وصالة جيم، بجانب مسجد موجود بالمنطقة يحمل اسم والد الدكش كانوا يبيعون بداخله المخدرات.

كان «الدكش» وصبيانه من مروجي المخدرات يتعاقدون مع أصحاب مركبات «التوك توك» لنقل الزبائن من خارج الجعافرة لداخلها، حيث إنهم كانوا لا يسمحون بدخول السيارات لدواليب المخدرات، والتى منها متحركة وأخرى ثابتة بجانب توصيل المخدرات دليفيرى بالدراجات البخارية، ويتردد عليهم شباب لشراء الهيروين.

وبعد 3 أعوام من ضبطه وإرشاده عن مخزن للأسلحة النارية وسط مزارع الموالح، جاءت نهاية الإمبراطورية، بعدما قضت محكمة جنايات بنها بالحكم السابق الذكر.