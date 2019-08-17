شكرا لقرائتكم خبر عن منح دراسية لطلبة الثانوية الصناعية في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن توفير منح دراسية لطلبة الثانوية الصناعية نظامي الثلاث والخمس سنوات في المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بالعريش، وذلك بالتعاون مع رفعت شاكر بدوي، رئيس مجلس امناء المعهد.

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وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن من شروط الحصول على المنحة، أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية الصناعية نظام الثلاث والخمس سنوات للعام الدراسي 2018/2019، وأن يكون مصري الجنسية ومن أبناء المحافظة أو المقيمين بها أقامة دائمة، الحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من شمال سيناء، وأن يكون حاصل على مجموع درجات بنسبة 90 % على الاقل.

وأضاف المحافظ أنه يتم تلقي الطلبات الخاصة بالمنحة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة في مواعيد العمل الرسمية من الأحد الموافق ١٨ أغسطس وحتي الخميس المقبل الموافق ٢٢ أغسطس الجاري.

وأشار المحافظ إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي: صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد وصورة استمارة شهادة الثانوية الصناعية وإفادة بالشهادة الإعدادية وإفادة أخرى بالشهادة الابتدائية.