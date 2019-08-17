شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يصل مطار سفنكس بعد مشاركته في توقيع «الوثيقة الانتقالية» بالخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء السبت، إلى مطار سفنكس عائدًا من العاصمة السودانية الخرطوم، عقب مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.

ووقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين الأفريقيين كشهود على هذه الوثيقة التاريخية.