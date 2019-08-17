شكرا لقرائتكم خبر عن «انصرفوا عن العمل دون إذن».. إحالة 19 طبيبًا وموظفًا بالإدارة الصحية ببيلا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 19 طبيبًا وموظفًا بالإدارة الصحية ببيلا للتحقيق، لأنهم «انصرفوا عن العمل دون إذن».

وبعد التفتيش، تضمّن التقرير الذي تم رفعه للمحافظ، عدم تقديم رئيس الشؤون الإدارية بيان يومي بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف، عدم وجود سجل لحساب التأخيرات، عدم إمساك مسؤول الحضور والانصراف سجل يدون فيه تصاريح الخروج بأذن أو بدون اذن، عدم وجود مسؤول للبوابة، عدم قيام المكلفين بالمأمورية بتقديم تقرير عن المأمورية فور عودتهم منها، حصول بعض العاملين على تصريح خروج لمدة ساعة.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في هذه الأخطاء وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات التابعة لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له.