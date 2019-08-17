شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 7 أطنان دقيق مدعم وتحرير 130 محضر لمحال ومخابز بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه في إطار تشديد الرقابة وضبط الأسواق نفذت 5 ادارات تموينية حملات مفاجئة ومتزامنة على المخابز البلدية والمحال التجارية لضبط المنظومة أسفرت عن تحرير العديد من المحاضر القانونية حيال المخالفين حيث جرى إحباط تهريب (تصرف) في 7 أطنان دقيق بلدي مدعم.

وأضاف «سعد الله» في تصريحات صحفية، السبت، أنه في إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة سلع منتهية الصلاحية عبارة عن جبنة مثلثاث منتهية الصلاحية و١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بشرائح مختلفة ومحضر توقف مخبز بلدى عن العمل بدون اذن مسبق من التموين و٥ محاضر عدم وجود لوحة بيانات ومواعيد تشغيل للمخابز و٥ محاضر عدم نظافة ادوات العجين لمخابز بلدية و٣ محاضر عدم اعلان عن اسعار المواد الغذائية بالأسواق.

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وفي إدارة تموين وسط أسفرت الحملة عن تحرير محضر توقف مخبز بلدى عن العمل بدون اذن مسبق من التموين و6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر عدم وجود لوحة مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية وفى ادارة تموين العجمى تم تحرير 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و11 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين تجميع دقيق بلدى مدعم لعدد 16 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم لمخابز بلدية ومحضرين تصرف في 10 شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم و7 محاضر عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين وضبط مصنعين البان بدون تراخيص حيث تم تحريز المضبوطات .

وفي إدارة تموين المنتزه، أسفرت الحملة عن تحرير محضر تجميع 35 بطاقة تموينية ومحضر تصرف دقيق مدعم لعدد 99 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم ومحضر تصرف في عدد 7 شكاير دقيق مجمع زنة الشيكارة 50 كجم ومحضر حيازة دقيق منتهى الصلاحية لعدد 7 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم و12 محضر توقف مخابز بلدي بدون اذن مسبق من التموين و7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و10 محاضر عدم وجود شهادات صحية .

وفي إدارة تموين غرب أسفرت الحملة عن تحرير6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و4 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار ومحضر توقف بدال تموينى عن العمل دون إذن مسبق من التموين.