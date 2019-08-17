شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكي رئيسًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، السبت، بتعيين المهندس يحيى زكي، الرئيس التنفيذي لشركة دار الهندسة، رئيسًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يُعد «زكي» أحد أعضاء التحالف الذي شارك في وضع وتصميم المخطط العام والتفصيلي لمشروع تنمية محور قناة السويس.

وأشرف «زكي» أيضًا على العديد من المشاريع القومية الكبرى في مصر، آخرها، مشروع «النهر الأخضر»، أبراج العاصمة الجديدة، ومنطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك».