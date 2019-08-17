شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة مفخخة ومقتل 15 من طالبان في عمليات أمنية بشمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت القوات الأفغانية، اليوم، من تدمير سيارة مفخخة، والقضاء على 15 عنصرًا من حركة طالبان المسلحة، خلال عمليات عسكرية في إقليم بلخ بشمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، عن مصادر عسكرية مطلعة قولها إن الـ 15 مسلحًا، قتلوا في قصف جوي بمنطقة شولجراه بإقليم بلخ، لافتة إلى أن القوات الخاصة دمرت سيارة مفخخة لـ«طالبان» خلال عملية منفصلة بمنطقة شيمتال بالإقليم.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن، فيما تستهدف القوات الأفغانية عناصر حركة «طالبان»، ردًا على هجمات الحركة في البلاد.