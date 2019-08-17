شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص وفقدان 2 بعد غرق سفينة شرق الصين بسبب عاصفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي 7 أشخاص مصرعهم، وفقد اثنان إثر غرق سفينة قبالة ساحل مقاطعة شاندونج شرقي الصين.
وذكرت سلطات الإنقاذ البحري بالمقاطعة، في بيان اليوم، أن الحادث وقع مساء أمس بالتوقيت المحلي، حيث غرقت سفينة من مقاطعة خبي شمالي الصين، بسبب عاصفة بالقرب من ميناء مدينة ريتشاو قبالة ساحل شاندونج، وتم العثور على 7 ضحايا، ولا يزال فريق الإنقاذ يبحث عن مفقودين اثنين.
وفي سياق منفصل، ضربت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ليكيما مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، ما أدى إلى تضرر 85 ألفا و89 شخصا من 22 محافظة.
وذكر مركز مكافحة الفيضانات بالمقاطعة في بيان، أن الأمطار الغزيرة أثرت كذلك على 25823 هكتارًا من الأراضي الزراعية في المقاطعة، فيما انهار 250 منزلا، وسط خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بـ 89 مليون يوان (12.6 مليون دولار).
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