شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين «المصرية للمطارات» و«الأسواق الحرة» بعد إلغاء تصاريح العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مطار الغردقة الدولي، في البحر الأحمر، أزمة بين الشركة المصرية للمطارات وإحدى شركات المساهمة المصرية التي تعمل في الأسواق الحرة التي تعمل في المطار، عقب رفض الأولى السماح لموظفى الثانية بالدخول والخروج من الدائرة الجمركية.

وناشد مسؤولو شركة الأسواق الحرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والفريق يونس المصرى، وزير الطيران، بالتدخل، وقدموا استغاثة تضمنت تضرر الشركة من قرار مدير مطار الغردقة بمنع العاملين في الشركة من الدخول أو الخروج للدائرة الجمركية رغم كونهم حاملين التصاريح الجمركية المقررة قانونا والمعمول بها منذ تاريخ التعاقد وسارية حتى نهاية العام الجارى، وتجدد، من خلال وقف كروت البوابات البارومترية الخاصة بإثبات دخول وخروج العاملين بالمطار والتى تتبع إدارة المطار بشكل مباشر، والمستحدثة طبقا للجان التفتيش الدولية على المطارات ومن خلالها فقط يتم دخول وخروج كل العاملين بالمطار وأنه بموجب تعاقد فيما بين الشركة المصرية للمطارات تم منح الشركة الاخيرة حق استغلال وإدارة منطقه الانتظار- الخيمة- بمطار الغردقة الدولى مبنى رقم 2 وبموجب عقد مؤرخ في 1 نوفمبر 2013 حق الانتفاع واستغلال المحل PAS1 والكائن بمبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولى، وذلك للعمل فيه بنظام الأسواق الحرة لعرض وبيع جميع السلع المحلية والبضائع المستوردة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، فقد تم تحرير المحضر رقم 5785 سنه 2019 إدارى قسم أول الغردقة وجار عرضه على النيابة للتصرف.

وتابعت المذكرة: «فوجئت إدارة الشركة، الأربعاء الماضى، بقيام إدارة مطار الغردقة بمنع العاملين من الدخول لمباشرة أعمالهم من خلال بوابات التحكم البارومترى المعمول بها رغم كونهم حاملين تصاريح جمركية صالحة وسارية حتى نهاية عام 2019 وهى التصاريح المقررة قانونا والصادرة من السلطة المختصة (مصلحة أمن الموانئ) التابعة لوزارة الداخلية ونظرا لخطورة الموقف حال كونه احتجازا للعاملين داخل الدائرة الجمركية بالمحل، وقد انتهت وردية عمل هؤلاء العمال منذ الثامنة مساء الأربعاء وتم منع العاملين الذين حل موعد تسلمهم لتناوب العمل من دخول المطار من خلال وقف فاعلية تصاريح دخولهم البارومترية ولأن المحل به بضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وتم تسليمها لهؤلاء العمال على سبيل الأمانة عهدة في ذمتهم».

أزمة بين المصرية للمطارات وشركة الأسواق الحرة

أزمة بين المصرية للمطارات وشركة الأسواق الحرة