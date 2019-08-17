عُثر عليه وسط القمامة.. "ملاك البدرشين" يفارق الحياة داخل الحضانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ساعات قلائل داخل حضانة إحدى المستشفيات تشبث خلالها رضيع بالحياة بعد العثور عليه وسط أكوام القمامة بمركز البدرشين جنوب الجيزة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم السبت.

البداية تعود إلى أمس الجمعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة البدرشين، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على رضيع ملقى وسط القمامة لايزال على قيد الحياة.

جرى نقل الطفل إلى مستشفى البدرشين المركزي وإيداعه الحضانة في محاولة لإنقاذه قبل أن يفارق الحياة اليوم بسبب سوء حالته الصحية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.