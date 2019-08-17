الإعلامية إيمان الحصري تتهم خادمتها بالسرقة: "رجعت من الساحل ملقتهاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تقدمت الإعلامية إيمان الحصري ببلاغ إلى الشرطة باكتشافها سرقة مبلغ مالي من مسكنها بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بالجيزة إشارة من مأمور قسم أول أكتوبر بحضور مقدمة البرامج إيمان الحصري تتهم خادمتها بسرقتها.

أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر قالت الإعلامية إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه عقب عودتها من إجازتها بالساحل الشمالي، متهمة خادمتها الفلبينية بالوقوف وراء حادث السرقة بقولها "رجعت البيت ملقتهاش".

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انتقلت قوة بقيادة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر إلى فيلا الإعلامية إيمان الحصري بكومباوند شهير، وتبين بالمعاينة عدم وجود آثار كسر في المنافذ (أبواب - نوافذ)، واختفاء الخادمة.

التحريات الأولية للرائد معتصم رزق معاون قسم أول أكتوبر أشارت إلى أن الخادمة حضت للعمل بالفيلا منذ شهرين، وأنها جمعت أغراضها الشخصية وغادرت في ظروف غامضة.

ووجه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهمة وإعادة المبلغ المسروق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.