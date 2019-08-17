السيسي عن أراضي الدولة المعتدى عليها: "ربنا ميقبلش كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وعدم إضاعة ممتلكاتها أو التفريط فيها.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، اليوم السبت.

وقال الرئيس السيسي، إنه لن يسمح بالتعدي على حقوق الدولة أو أملاكها بأي شكل من الأشكال، منتقدًا تسبب مسجد في إعاقة مشروع محور المحمودية الذي تنفذه الدولة.

وأضاف السيسي: "المساجد والكنائس لا تبنى على أرض حرام ولازم الدولة توافق عليها، أنت بتعمل حاجة غلط وده من منظور ديني، الأرض لا يتم وضع اليد عليها ويقولك إحنا بنبني جامع ربنا ميقبلش الجامع بتاعه يتعمل كده، ربنا يقبل إن الجامع بتاعه يتعمل على أغلى أرض بالفلوس".

وتابع: "الكلام ده كلام مش مظبوط، بقوله على الهواء محدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس وإلا متبقاش دولة تبقى أي حاجة تانية".

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وتحدث الرئيس السيسي، عن أراضي الدولة المتعدى عليها في منطقة كينج مريوط: "في محور اسمه أم زغيوي، كان اللواء كامل بيتكلم في مشروع توسعة محور 26 يوليو قولتله عندكم محور تاني نعمله ونعمل محور تاني موازي ليه ينهي التعدي على كينج مريوط، وده معناه للمحافظ وكل المعنيين بالدولة إن موضوع تقنين الأراضي المستردة من كينج مريوط متتعملش إلا لما تتعرض عليا؛ لأني هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت، والناس اللي ليها تواجد هناك الموضوع يتعرض عليا ويتعمل المحور الموازي لـ26 يوليو ومحور أم زغيوي، ويقطع الحد الخلفي للتعدي على كينج مريوط".

وقال الرئيس: "الأراضي اللي اتاخدت وهنقبل يتم تقنينها الفلوس هاخدها كاش، واللي معهوش ميلزموش، هاخد الفلوس كاش مش هعمل محور يكلفني 2 أو 3 مليارات جنيه وتستفيد منه وأنت واخد أرض متعدي عليها الكلام ده في مصر انتهى، والله مفروض ما في محافظ يسيب متر أرض لحد، الأراضي اللي بيتم التعدي عليها، أنا مش ضد حد لا والله أن ضد الفوضى والإهمال واللا دولة".

وشدد الرئيس على أهمية عدم السمالح بالتعدي على أراضي الدولة أو ممتلكاتها من جانب المواطنين: "لازم الدولة تبقى قوية، واللي بيحصل من تعديات؛ لأن الدولة رخوة ومفيش سيطرة، والله العظيم أنا ما أسيب لابني جنيه علشان ده حرام، وتروح تحج وتعمل عمرة بمال مش بتاعك".

وأنهى السيسي حديثه قائلًا: "مينفعش تبقى الدولة رخوة ومفيش سيطرة، أي حد عايز يعمل أي حاجة يعملها، وأي حد عايز ياخد أي حاجة ياخدها، أمال إحنا قاعدين نعمل إيه؟".