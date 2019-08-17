مصر | نائب وزير التعليم: كتب الصف الأول الثانوي مطبوعة

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أكد رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن كُتب الدراسة الخاصة بأولى وثانية ثانوي تم طباعتها وسيتم تسليمها للطلاب.

وحجزت المحكمة منذ قليل دعوى إلغاء نظام التعليم بالتابلت لجلسة ٤ سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

أقام الدعوى عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المطبق عليهم نظام التابلت، وطالت بإلغاء الثانوية التراكمية والنظام الإلكتروني، والعودة للنظام القديم.