مصر | رضا حجازي: لا صحة لتطبيق الثانوية التراكمية حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا حجازي: لا صحة لتطبيق الثانوية التراكمية حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أمام هيئة المحكمة خلال جلسة نظر دعوى إلغاء نظام التابلت، أنه لا يوجد ثانوية تراكمية، ومعنى ذلك أن الثانوية العامة القديمة هو النظام المطبق حاليا، والصف الثاني يعتبر نقل، ومازال المطبق امتحان الثانوية العامة على السنة الأخيرة وهو النظام المطبق منذ قرار ٢٠١٢.

وأضاف أن ليس المهم هو وسيلة الامتحان سواء أكانت بالتابلت أم ورقيًا، ولكن الأهم هو مضمون الامتحان المبنى على الفكر والتحليل لعقلية الطالب.