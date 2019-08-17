مصر | نائب وزير التعليم يحضر جلسة نظر دعوى إلغاء نظام التعليم بالتابلت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير التعليم يحضر جلسة نظر دعوى إلغاء نظام التعليم بالتابلت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظرت محكمة القضاء الإداري، الطعون المقدمة من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وحضر عدد كبير من أولياء أمور طلاب الثانوى، وتم تشديد الحراسة الأمنية علي مداخل ومخارج مبنى المجلس

وحضر رضا حجازي نائب وزير التربية التعليم أمام المحكمة، وأكد أنه تم فتح باب التظلم الورقي، وقاموا بعمل لينك خاص بالوزارة لتلقي التظلمات من طلاب الذين طبق عليهم نظام التابلت، كما شملت التظلمات الطلاب الذين فشل تطبيق نظام الأمتحان بالتابلت عليهم وأمتحنوا ورقيًا

وأضاف أنه في حالة فقدان طالب لورقة إجاباته أو واجه مشكلة أثناء الامتحانات الإلكترونية، يتم التعامل مع الامر بشكل عادل من خلال حساب متوسط درجة المادة على متوسط المجموع العام الحاصل عليه الطالب.