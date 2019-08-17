مصر | "حضور حاشد".. ننفرد بنشر تشييع جنازة طالبتي الحوامدية بعد ذبحهما على أيدي والدهما

وأفادت مصادر داخل النيابة، أن المتهم "ناصر.ع.أ" يبلغ من العمر 65 عامًا، الذي قام بقتل ابنتيه إسراء، ٢٣ عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وشقيقتها أسماء، ٢١ عاما، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار العلوم جامعة القاهرة، عند ترعة الجيزاوية، كان موظفًا بإحدى الشركات بالحوامدية، وأحيل على المعاش وأصبح عاملا، وكان متزوجًا من والدتهم التي توفت منذ 7 أعوام، وتزوج بأخرى التي توفت منذ 4 أعوام ولم ينجب منها أطفالًا.

وأفادت المصادر، أن يوم الواقعة قام باستدراج الابنة الكبرى لخروجها معه في مشوار وقام بذبحها، وعقب ذلك استدرج شقيقتها الصغرى لذبحها أيضًا، مضيفًا أنه متزن نفسيًا ولم يعاني من أي أمراض نفسية كما نشر في بعض المواقع الإخبارية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه عقب ارتكابه للجريمة، جلس أمام جثتي نجلتيه، وقام بمحادثة الشرطة لتسليم نفسه، وأن دافع جريمته دفاعًا عن شرفه.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مسرح الجريمة، في واقعة ذبح أب لنجلتية وإلقاءهما بترعة بالحوامدية،نتيجه لشكه في سلوكهما، فيما أمرت بإرسال السلاح المستخدم "آلة حادة" في الجريمة، للمعمل الجنائي لفحصها وكتابة تقرير واف، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق بشأن ذبح شقيقتين على أيدي والدهما، عقب شكه في سلوكهما، فيما انتقل فريق من النيابة لموقع الجريمة لمناظرة الجثتين، وتبين أن الوفاة نتيجة ذبح بالرقبة وطعنات متفرقة بالجسد باستخدام آلة حادة

وأمرت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الفتاتين بعد ذبح والدهما بسبب سوء سلوكهما، والقاءهما بالترعة، لكشف ملابسات الواقعة.

وبداية الواقعة، قدم بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من مسن مفاده بذبحه ابنتيه بجوار أحد الترع بنطاق المركز، لشكه في سلوكهما وحيازتهما مبالغ مالية كبيرة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر، النقيب إسلام السيسي، والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، وعثر على الجثتين مصابين بطعنات متفرقة بجسدهما، وتم التحفظ عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.