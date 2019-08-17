مصر | "توفى داخل الحضانة".. مفاجأة جديدة بواقعة العثور على طفل حديث الولادة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توفى داخل الحضانة".. مفاجأة جديدة بواقعة العثور على طفل حديث الولادة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر داخل النيابة، بأن الطفل المعثور عليه أمام المسجد توفى داخل حضانة مستشفى صباح اليوم إثر حالته السيئة نتيجة إلقاؤه في الشارع وهو حديث الولادة دون رعاية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الشخص الذي عثر عليه، تطوع بدفن الطفل في ترب منطقة البدرشين.

وصرح مصدر داخل النيابة، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على طفل حديث الولادة، أنه بعد صلاة الخليج 365 عثرت أحد جيران المنطقة بالبدرشين، على الطفل ملفوفًا بقطع قماش وملقى أمام مسجد بمنطقة المرازيق، وقامت على الفور بمناداة عامل المسجد وهو يقطن بجانب المسجد.

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وأضاف المصدر ذاته، أنه عقب نزول عامل المسجد من منزله لمشاهدة الطفل أمام المسجد وجدوه ملقى على وجهه على الأرض، ووجود آثار من النمل داخل ملابسه، فقام على الفور بوضعه في ملاءة نظيفة هو وعامل آخر بالمسجد.

وتابع المصدر ذاته، أن عامل المسجد لاحظ وقت أذان الخليج 365 أثناء تنظيف المسجد، بدخول توك توك بالشارع الجانبي للمسجد وهو عبارة عن مدافن تابعة للمنطقة، فاعتقد أن أهالي جاءوا لذويهم بالمدافن، واستقيظ في حوالي الساعة الخامسة على مناداة السيدة بعثورها على الطفل أمام المسجد، فقاموا على الفور بتسليمه للمستشفى وتم وضعه في الحضانة نتيجة لأنه حديث ولادة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على طفل حديث الولادة، ملقى أمام مسجد، بنطاق مركز البدرشين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة