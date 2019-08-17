مصر | دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات الزمالك التكميلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات الزمالك التكميلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام هاني العتال، دعوى قضائية مستعجلة بمحكمة القضاء الإداري، لوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية، اختصمت كل من وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك بصفته.

وتضمنت عريضة الدعوى ضرورة وقف الانتخابات لحرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز الغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.

