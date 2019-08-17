مصر | 4 سبتمبر.. نظر دعوى إلغاء نظام التعليم بالتابلت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 سبتمبر.. نظر دعوى إلغاء نظام التعليم بالتابلت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الطعن رقم 4162473 قضائية المقدم من عدد من أولياء الأمور ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، للحكم بجلسة 4 سبتمبر المقبل.

وكان المحاميان عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، طالبا فى جلسات سابقة باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.

كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.