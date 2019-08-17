مصر | خلال 24 ساعة.. جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

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جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات
ضبط مالك محل "غير مرخص" لتجارة الخردوات، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لبيعه السجائر بأزيد من السعر الرسمى، وتم ضبط (8600) ثمانية آلاف وستمائة عبوة سجائر، مدون عليها أسماء علامات تجارية مختلفة، قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط مسئول مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة (محافظة البحرالأحمر) لحيازته (5.680) خمسة أطنان وستمائة وثمانون كيلو جرام "مسلى، شيكولاتة" بدون مستندات تدل على مصدرها وبعضها غير صالح للإستهلاك الآدمى.
ضبط مسئول مخزن مواد غذائية بدائرة مركز شرطة طما (محافظة سوهاج) لحيازته (39384) تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون عبوة "سلع غذائية" بدون مستندات تدل على مصدرها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.
جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام
ضبط (547) قضية تموينية متنوعة.. أبرزها الآتى:-
ضبط (3) قضايا إسطوانات بوتاجاز.
ضبط (1) قضية مواد بترولية.
ضبط (4) قضايا دقيق مدعم ضبط خلالها (5،550 طن دقيق).
ضبط (117) قضية فى مجال مخالفات المخابز.
ضبط (9) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.. ضبط خلالها (1 طن سكر- 600عبوة زيت).
ضبط (25) قضية فى مجال الغش الغذائى وغير الغذائى.
ضبط (350) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص).
ضبط (26) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (1،186 طن).
ضبط (10) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (8940 عبوة).
ضبط (2) قضية فى مجال حيازة الألعاب النارية.. ضبط خلالها (3550 قطعة وحدة).
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، وكذا (1361) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (547) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية ).
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3845) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (76) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا.
وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.