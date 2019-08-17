مصر | النيابة تطلب سرعة التحريات التكميلية في سحل عاطلين لعامل ديلفري بمنشية عين حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب سرعة التحريات التكميلية في سحل عاطلين لعامل ديلفري بمنشية عين حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، باستعجال تحريات المباحث التكميلية حول واقعة قيام عاطلين بتهمة سحل عامل "ديلفري" بمنشية عين حلوان وإصابته بسلاح أبيض.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوجود مصاب غارقًا في دمائه، وبه بجروح قطعية بمنطقة الرأس، فانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن المجني عليه "محمود. ع"، 25 عامًا، عامل ديلفرى.

وكشفت التحريات عن تعدي كلا من "م. ر"، و"ا. س"، عاطلين، على المجني عليه وفرض سيطرتهما بالمنطقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتم القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة.

