مصر | سقوط تاجري مخدرات وبحوزتهما كمية من الهيروين بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تاجري مخدرات وبحوزتهما كمية من الهيروين بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن والعام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية وقطاع الأمن المركزي، باستهداف العناصر الإجرامية التي تتخذ من (منطقة السحر والجمال) بنطاق مدينة العاشر من رمضان، مكانًا لترويج المواد المخدرة فقد أمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس حال استقلالهما "دراجة نارية" بدون لوحات معدنية وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 260 جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول، ميزان).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للموادالمخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما والميزان لتجزئة المواد المخدرة وإستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

