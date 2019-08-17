مصر | "حرقاها لإخفاء جريمتهما".. سقوط عامل وعاطل لسرقتهما شقة ببنها

وتبلغ لقسم شرطة أول بنها بنشوب حريق بشقة كائنة ببدائرة القسم انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وبالفحص تبين أن الشقة ملك أحد الأشخاص (عامل - سن 33) غير متواجد بها، ووجود آثار كسر بكالون باب الشقة وبخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (عامل - سبق اتهامه في قضيتي "سرقة مسكن، وآخر عاطل مقيمان بدائرة القسم ).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة وقررا بقيامها بالدلوف للشقة بأسلوب كسر بابها ثم كسر الخزينة والاستيلاء على ما بداخلها من محتويات (2 فيزا كارد - 5 ريال سعودي - لاب توب -2 فلاشة - هاتف محمول)، وعقب ذلك قاما بفتح أسطوانة غاز المطبخ وإشعال قطعة من القماش وإلقائها داخل الشقة لإشعال النيران بها بقصد إخفاء معالم جريمتهما وفرا هاربان، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.