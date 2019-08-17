مصر | أثناء عمله.. حفظ التحقيقات في مصرع نجار مسلح سقط من الطابق السادس بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثناء عمله.. حفظ التحقيقات في مصرع نجار مسلح سقط من الطابق السادس بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان حفظ التحقيقات في واقعة مصرع نجار مسلح إثر سقوطه من أعلى سقالة من الدور السادس، خلال عمله في أحد العقارات بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال جثة "رشاد عامر قرني"، 65 سنة، نجار مسلح، مصابًا بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، ونزيف وكسور في الجمجمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه خلال عمل المجني عليه أعلى سقالة بالطابق السادس، بأحد العقارات بدائرة القسم، اختل توازنه وسقط من أعلى السقالة، وتوفي متأثرًا بإصابته البالغة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.