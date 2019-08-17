مصر | خلال أسبوعين.. ضبط 1313 قضية مخدرات و613194 مخالفة مرورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوعين.. ضبط 1313 قضية مخدرات و613194 مخالفة مرورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية) أسفرت جهودها خلال أسبوعين عن تحقيق النتائج الايجابية التالية:

فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة

تأمين تنفيذ (14784) قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (613194) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (97280) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (738) قيادة تحت تأثير مخدر، (16835) موقف عشوائى، (1547) طمس وبدون لوحات معدنية.

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية:

ضبط (13082 قضية تموينية متنوعة)..جاءت على النحو التالى:-

ضبط (196) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (11037 إسطوانة بوتاجاز).

ضبط (58) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (155455 لتر).

ضبط (12828) قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت (5126،228 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "940" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "669.320 " طن، وكذا "161" قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "62.226" طن).

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (105152) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (69،111،077) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:

ضبط (1783) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (287) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (466) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (13) قضايا فى مجال الجمارك، (444) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (170) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (395) حكم قضائى، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (170،022،838،2) إثنان مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون ومائة وسبعون ألف وإثنين وعشرون جنيه مصرى وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.. وقد تم التصالح فى (188) قضية.

فى مجال جرائم الأموال العامة:

أسفرت الجهود عن ضبط (25) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى - الإختلاس والإضرار بالمال العام- غسل أموال– كسب غير مشروع"..بقيمة بلغت (785،454،006) سبعمائة خمسة وثمانون مليون وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف وستة جنيه مصرى، (6،606،242) ستة ملايين وستمائة وستة آلاف ومائتان إثنان وأربعون دولار أمريكى.

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قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (1987) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وبيضاء– تنفيذ أحكام - أموال عامة – متهمين هاربين – تسول– حيازة مواد مخدرة) بالإضافة إلى ضبط (5) تشكيلات عصابية، ضم (11) متهم إرتكبوا وقائع "سرقة، نشل".

قضايا المصنفات:

ضبط (419) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية:

− ضبط (705) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة)، (1567) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (794) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (349) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (341) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين تنفيذ (3017) قرار إزالة لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (1965) لنش وباخرة سياحية.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1313) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (1434) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (142،419 كيلو جرام).

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (438،838 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (3،894 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20،703 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (210 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 17،505 كيلو جرام).

عدد (71035) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (41) قضية تهريب، (667) قضية متنوعة (سرقة، تزوير مستندات، مخالفات مرورية، تربح، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وبيضاء، تنفيذ أحكام).