مصر | عاجل.. ننشر صورة المتهم بذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ننشر صورة المتهم بذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على صورة المتهم بذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما بمركز الحوامدية.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة إلى أن المتهم بذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما، كان متزوج من سيدة أخري بعد انفصاله عن والدتهما منذ عام 2003، وتوفيت منذ حوالي أربعة سنوات لمرضها بالسرطان، دون أن تنجب أطفال.

وأدلي المتهم خلال التحقيقات، أنه استدرج ابنتيه إلى مكان العثور على جثتها، وأخذ يعاتبهما ويتحدث معهما لمدة نصف ساعة، وبعدها ذبحهما واحدة تلو الأخرى، وجلس بجوارهما، ثم أبلغ الشرطة، وتبين أنه حال مناقشة المتهم، عدم وجود أي آثار مقاومة بجسده.

وكانت فجرت التحقيقات مفاجآت حول الجريمة وتبين أن الفتاتين إسراء.ن.ع.أ، 21 سنة، طالبة بكلية دار علوم، كانت على علاقة بشاب زميلها بالجامعة، وكان والدها يحذرها من علاقتهما.

وأضافت التحقيقات أن شقيقتها الكبري، أسماء، طالبة بكلية آداب جامعة عين شمس، كانت تداري عليها وتكذب على والدهما، موضحة أن والدهما منفصل عن والدتهما منذ عام 2003، وبعد انفصالهما تزوجت والدتهما من رجل آخر، وانجبت أطفالا، كما تبين أن والدهما كان يعمل بمصنع أحذية خاص بأحد أقاربه، بعد طلبه تسويه معاشه "معاش مبكر".

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وتابعت التحقيقات أن منزلهما اندلعت به النيران منذ حوالي أسبوع، وساعده الجيران في شراء اثاث جديد للمنزل، مشيرة إلى أن الحريق كان نتيجة لحدوث ماس كهربائي، وأن والدهما أخرجهما من المنزل وقت إندلاع النيران خوفًا عليهما.

وأضافت التحريات إلى أن الفتاتين معروف عنهما وسط سكان المنطقة حسن سلوكهما وسمعتهما الطيبة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من نصر.ع.ا، 53 سنة، مفاده بذبحه ابنتيه بجوار أحد الترع بنطاق المركز، لشكه في سلوكهما وحيازتهما مبالغ مالية كبيرة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر، النقيب إسلام السيسي، معاوني مباحث القسم، وعثر على الجثتين مصابين بطعنات متفرقة بجسدهما، وتم التحفظ عليهما، والقبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.