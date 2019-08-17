أخبار مصر | الصوفية تعلن نقل مقام الإمام الصوفي أبو الإخلاص الزرقاني بطريق المحمودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصوفية تعلن نقل مقام الإمام الصوفي أبو الإخلاص الزرقاني بطريق المحمودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الطرق الصوفية تأييدها لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقل مقام الإمام الصوفي أبو الإخلاص الزرقاني بطريق المحمودية والذي يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مؤكدين أن ذلك لتحقيق للمنفعة العامة.

وقال مصطفى زايد الباحث بالشأن الصوفي ، إن الصوفية لم يكونوا حجرة عثرة في أي مشروع فيه خير للناس، ومنها سابقا تم هدم ضريح ومسجد المقشقش في الأقصر من أجل إعادة طريق الكباش الأثري وتم الموافقة.

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وحسم الرئيس عبدالفتاح السيسى الجدل الدائر حول نقل وهدم مسجد وضريح الإمام الصوفى أبوالإخلاص الزرقانى بطريق المحمودية، وقرر نقل المسجد والضريح لاستكمال مشروع محور المحمودية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من حل أزمة مسجد متخد كمقام يعيق إنشاء محور المحمودية في إشارة منه إلى ضريح الإمام الصوفي أبو الإخلاص: "النقطة التانية المسجد اللي هوا مقام، بقول لكل اللي بيسمعني المسجد ده بالمقام الكريم اللي على دماغي يعيق الحركة في المحور والكوبري اللي لازم يعدي على المنطقة دي".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "اللواء إيهاب موجود؟ لو أنا فاهم كويس، المسجد ده في طريق محور المحمودية نفسه وأنتم عارفين كده وكمان الكوبري الجديد اللي هيتعمل، يا جماعة ياللي بتسمعونا ما أسهل علينا نقول للجيش ومدير الأمن في إسكندرية خشوا خلصوا المشروع".