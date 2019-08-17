أخبار مصر | تعليق لجنة الشؤون الإفريقية بـ"الحرية المصري" على اتفاق تقاسم السلطة بالسودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق لجنة الشؤون الإفريقية بـ"الحرية المصري" على اتفاق تقاسم السلطة بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت لجنة الشؤون الإفريقية بحزب الحرية المصري برئاسة الاستاذ رامي زهدي، على توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة ووثيقة الإعلان الدستوري، قائلاً 'تابعنا بكل إهتمام اليوم، التطور الإيجابي التاريخي في دولة السودان الشقيق بالتوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم، والتي تمثل بداية لما يتطلع له الشعب السوداني نحو عهد جديد لسودان أكثر قوة وإزدهارا، ونحن نشارك الأشقاء بالسودان نفس التطلع ونفس الأمنيات، وليظل حلم السودان الدولة المؤثرة في محيطها العربي والإفريقي هدف نسعي إليه ونتمناه'.

وأضاف زهدي، في بيان صدر عن الحزب، أن الحزب يرى أن الإتفاق الذي تم توقعيه اليوم من قبل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة وهو يمثل اتفاق تقاسم السلطة، والذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، إنما هو خطوة هامة تمهد الطريق نحو مزيدا من الإستقرار كما يتمني أبناء السودان.

كما أن حضور السيد رئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفي مدبولي نيابة عن السيد رئيس الجمهورية ورئيس الإتحاد الإفريقي في دورته الحالية، إنما يعكس دعم الدولة المصرية الدائم لإرادة الشعب السوداني.

وتابع، أنه بالنيابة عن الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، و الأمين العام للحزب المحاسب احمد مهنى، وعن كل نواب الحزب في البرلمان المصري وكذلك أعضاء الحزب، نعبر عن كل التهاني والتبريكات للأشقاء في السودان ونتمني لهم كل الخير والتقدم والإزدهار، ونتمني أن يكون هذا الحدث بوابة تحول بعلاقات مصرية سودانية أكثر تكاملا وأعز متانة وثبات.