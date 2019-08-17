أخبار مصر | غدًا.. الرئيس السيسي يشهد احتفال مصر بعيد العلم وسيكرم عددًا من العلماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الرئيس السيسي يشهد احتفال مصر بعيد العلم وسيكرم عددًا من العلماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأحد، احتفال مصر بعيد العلم، والذي سيقام تحت رعايته، وبحضور كبار رجال الدولة، وسيقام الاحتفال بمركز المنارة.

وسيتم خلال الاحتفال تكريم عددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، والذين ساهموا بالأبحاث التي قاموا بها في خدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية في مصر.