أخبار مصر | الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد (بروفايل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد (بروفايل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس خلفاً للفريق مهاب مميش، والذي انتهت ولايته الأربعاء الماضي.

وولد أسامة منير محمد ربيع، في ١٥يوليو ١٩٥٥، وتخرج في الكلية البحرية عام ١٩٧٧، الدفعة ٢٨ "عاوز بحرية" وحصل على درجة أركان حرب عام ١٩٨٩، ثم زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية عام 2000.

وشغل العديد من المناصب القيادية في الجيش المصري، من أهمها قائد قاعدة السويس البحرية، ثم قائد لقاعدة الإسكندرية البحرية، ثم رئيس لشعبة عمليات القوات البحرية، ونائب مدير الكلية البحرية، مدير الكلية البحرية عام ٢٠١٢، ثم رئيس أركان القوات البحرية، ثم قائد للقوات البحرية منذ أبريل ٢٠١٥، حتى صدر أمس السبت قرار بتعيينه نائب رئيس هيئة قناة السويس.

وحصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الواجب العسكري من الكلية الثانية، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية ٢٥ يناير، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.