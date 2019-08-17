شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي يمنع تحليق طائراته في أجواء العراق إلا بإذن من رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن في العراق، عن امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية التي صدرت مؤخرا بمنع تحليق أي طائرة في أجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء.

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وقال التحالف، في بيان أوردته قناة «السومرية» نيوز الإخبارية، اليوم، إن قياديين من كبار قوات التحالف التقوا بمسؤولين من وزارة الدفاع العراقية لمناقشة توجيهات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشأن حركة طيران التحالف.

وأضاف التحالف أنه سيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء. وكان عبدالمهدي، وجه أمس الأول الخميس، بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، وحصر هذه الموافقات به أو من يخوله.

جاء ذلك في أعقاب انفجار بمعسكر «الصقر» للقوات الأمنية والحشد الشعبي، يعتقد أنه نجم عن قصف مجهول، ولايزال التحقيق في الحادث مستمرا.