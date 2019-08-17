شكرا لقرائتكم خبر عن بداية هادئة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2019/2018، حيث أدى 5218 طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، وفى الفترة الثانية أدى 1382 طالبا وطالبة الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية- المسيحية في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

وبدأ طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى في مادة اللغة العربية. وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان بالمحافظات.

وأضاف «عبدالحكم» أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك في محافظات أسيوط «إدارة ديروط التعليمية»، والشرقية «إدارة غرب الزقازيق التعليمية»، وسوهاج «إدارة دار السلام التعليمية، وإدارة الواسطى التعليمية»، والغربية «إدارة غرب المحلة التعليمية»، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى القليوبية، أدى 312 طالبا امتحانات مادة اللغة العربية وأدى 136 طالبا امتحان مادة التربية الدينية، وقال عاطف سلامة، وكيل مديرية التعليم، إنه تم رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد تزامنا مع الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل المديرية.

وأشار سلامة إلى أن الامتحانات تجرى في 12 لجنة على مستوى المحافظة بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات وسط أجواء مناسبة ومناخ هادئ وفق التعليمات الموجهة لرؤساء اللجان والقائمين على العمل داخل مقار الامتحانات.

وأضاف أن رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل تسلموا لجان السير منذ الخميس الماضى وتم إعداد كشوف المناداة الخاصة بالطلاب والمراقبين، واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والمتعلقة بتشديد الرقابة داخل اللجان لمنع أعمال الغش وتوقيع العقوبات ضد الغشاشين وعدم التهاون معهم وكل من يحاول مساعدة الطلاب على الغش.

وشددت أجهزة الأمن بالقليوبية إجراءاتها الأمنية خلال أعمال نقل وتوزيع أوراق الأسئلة لمقار الامتحانات وتأمين مركز التوزيع وخطوط النقل لـ12 إدارة تعليمية، كما كثفت من تواجدها بمحيط اللجان لتوفير أجواء أمنية مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وفى المنيا، أعلن الدكتور صفوت الجارحى، وكيل مديرية التربية والتعليم، بدء الامتحانات داخل 15 لجنة على مستوى 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا لاستقبال 6419 طالبا وطالبة في جميع المواد.

وأكد دمج لجان الامتحانات من 80 لجنة في الدور الأول إلى 15 لجنة فقط في الدور الثانى لاستقبال 6419 طالبا وطالبة بدلا من 32 ألفا و400 بالدور الأول.

وفى كفرالشيخ، تابع المحافظ الدكتور إسماعيل طه أداء الامتحانات، وسط إجراءات أمنية مشددة، مؤكدا تسهيل الإجراءات لأداء الامتحانات وتوفير الدعم اللازم لها وتأمين محيط اللجان وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان، وتسيير حركة المرور بالطرق والشوارع المؤدية للجان، وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى.

Advertisements

وفى الدقهلية، قال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم: «جمعنا طلاب كل إدارة تعليمية في مدرسة واحدة، في 17 إدارة تعليمية بالإضافة إلى لجنة في السجن، ومقيد 457 طالبا وطالبة في الدور الثانى على مستوى المحافظة».

وأشار إلى أنه تم تخصيص مدرسة الشهيد أحمد حسن غنيم، «المنصورة بنات» لامتحان إدارة غرب المنصورة، والمدرسة التجريبية للغات لإدارة شرق المنصورة التعليمية.

وفى شمال سيناء، أكدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الطلبة موزعون على 6 لجان بالمحافظة، من بينها لجنتان بمركز العريش، ولجنتان بمركز بئر العبد، ولجنتان بمركز الشيخ زويد ولجنة تضم طلبة مدارس الشيخ زويد ولجنة تضم طلبة مدارس رفح.

وأعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية بمدينة العريش، وغرف عمليات أخرى فرعية في إدارات العريش وبئر العبدوالشيخ زويد التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة.

وفى سياق متصل أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات، حيث أعلن محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، أن عدد الطلبة الذين يؤدون الامتحانات يبلغ ١٩٩ طالبا وطالبة من بينهم ١٥٠ طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و٤٩ طالبا وطالبة بالشعبة العلمية.

وأكد إبراهيم الفحام، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، أن الطلبة يؤدون الامتحانات في ٤ لجان موزعة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى قيام الإدارات الأزهرية بتجهيز اللجان ليتمكن الطلبة من أداء الامتحانات دون أي معوقات.

وأضاف الفحام أنه بجانب تجهيز اللجان تم تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء ومساعدى اللجان والملاحظين، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المنطقة لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور حدوثها.

ومن جهة أخرى أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، أمس، أن عدد الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظامى ٣ و٥ سنوات، الذين سجلوا رغباتهم للالتحاق بالجامعات، بلغ نحو ٤٠ ألف طالب وطالبة خلال اليوم الأول من فتح باب تسجيل الرغبات بحد أدنى ٦٠% فأكثر لطلاب المدارس التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق، وبحد أدنى ٧٥% فأكثر لطلاب المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وقال «عطا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن باب تسجيل الرغبات متاح حتى نهاية شهر أغسطس الجارى للناجحين من الدور الأول، للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها بحد أدنى ٦٠% فأكثر للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، و٦٠% للحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، و٧٥% فأكثر للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات.

وأكد أن الطالب الذي لن يتقدم في هذه المواعيد لن يكون له مكان في الجامعات أو المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى، محذرا في الوقت نفسه من تعامل الطلاب أو أولياء الأمور مع أي جهات أو كيانات تعليمية خارج مكتب التنسيق.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا تحويلات تقليل الاغتراب من طلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية بلغ ٨٦ ألف طالب وطالبة من إجمالى طلاب المرحلتين والبالغ نحو ٣٦٩ ألف طالب وطالبة، مشددا على أن الثلاثاء المقبل هو الفرصة الأخيرة للراغبين في التحويلات، موضحا أنه سيتم إعلان نتيجة التحويلات خلال ٧٢ ساعة من إغلاق باب التسجيل، على أن تكون رغبات الطلاب نهائية للتوجه نحو الجامعات التي رشحوا إليها لتقديم أوراق قيدهم.