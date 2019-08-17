شكرا لقرائتكم خبر عن عمال هيئة قناة السويس عن رئيسها الجديد: «خلوق» و«متواضع» و«حاسم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش.

كان السيسي أصدر في ديسمبر 2016 قرارا بتعيين «ربيع»، قائد القوات البحرية، في منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، كما أصدر السيسى قرارًا جمهوريًا بتعيين المهندس يحيى زكي، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وخلال 3 سنوات، لاحظ العاملون في هيئة قناة السويس، أن «ربيع» كان مرافقًا دائمًا للفريق مهاب مميش، وكان دائمًا يقدمه لكل وفود الهيئة العالمية التي كانت تتواجد في مصر في العديد من الفعاليات البحرية الدولية.

كما يحظى «ربيع» بشعبية بين العاملين بهيئة قناة السويس، ويطلق عليه العاملون أنه «القائد الخلوق» و«المتواضع»، رغم قراراته الحاسمة.

ولد الفريق أسامة ربيع عام 1955، وتخرج في 1977، وترقى في المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددًا من الوظائف الرئيسية أهمها، قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية، وتولى قيادة لواء مكافحة الألغام.

وتولى الفريق أسامة ربيع منصب قائد القوات البحرية في أبريل 2015، وجرى ترقيته إلى رتبة فريق خلال العام نفسه، وحصل الفريق أسامة على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة في ثورة يناير وميدالية 30 يونيو، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، في ديسمبر 2016.