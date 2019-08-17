شكرا لقرائتكم خبر عن من هو خليفة الفريق مهاب مميش لرئاسة هيئة قناة السويس؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش. في ديسمبر الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين الفريق أسامة ربيع، نائبًا للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، إذ طلب «مميش» من الرئيس السيسي، تجديد تعيين الفريق أسامة ربيع، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، للعام الثالث على التوالي، بسبب «احتياج الهيئة لجهوده وخدماته داخل المرفق العالمي للقناة»، وفقًا للأسباب «المُعلنة» حينها من جانب «مميش». من هو الفريق أسامة ربيع؟ 1. ولد الفريق أسامة منير ربيع أوائل 1955. 2. تخرج الفريق أسامة منير ربيع في الكلية البحرية، 11 يونيو 1977. 3. ينتمي «ربيع» لدفعة 28 بحرية. 4. جصل «ربيع» على دورة كلية الحرب العليا. Advertisements 5. تقلّد «ربيع» عدة مناصب، أبرزها، قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، أخصائي ملاحة بمجموعة الكاسحات، كما تولى رئاسة العمليات والتدريب بمجموعة «الكاسحات» أيضًا. 6. تولى قيادة لواء مكافحة الألغام. 7. ترأس «ربيع» رئاسة أركان قاعدة إسكندرية البحرية، وشغل منصب نائب مدير الكلية البحرية. 8. تولى رئاسة شعبة العمليات البحرية، وكان مساعدا لقائد القوات البحرية. 9. في أبريل 2015، تقلّد «ربيع» منصب قائد القوات البحرية. 10. وبحلول مارس 2016، قلد السيسي «ربيع»، رتبة الفريق، خلال فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية «ذات الصوارى». 11. ديسمبر 2016، أصدر السيسى قرارًا بتعيين «ربيع» نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش. 12. ظلّ «ربيع» في منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس لمدة 3 سنوات متتالية. 13. حصل «ربيع» على عدة تكريمات، أبرزها، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، ميدالية الخدمة الممتازة عام، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى.

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