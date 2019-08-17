شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نظر قضية طالبة الـ7% بالثانوية العامة إلى 7 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، برئاسة المستشار أحمد عبدالسلام، تأجيل نظر قضية الطالبة سمر السيد على عبدربه، طالبة الثانوية العامة الشهيرة بطالبة الـ7% إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات الطعن والتزوير التي طالب بها محامي المدعية في أوراق الإجابة المقدمة من التربية والتعليم وإعلان شواهده.

كانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة «الدائرة الثانية»، نظرت اليوم، السبت، ثاني جلسات الطعن رقم 22868 لسنة 41ق ضد وزير التربية والتعليم من الطالبة سمر السيد على عبدربه، من قرية طنبارة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والتي حصلت على 29 درجة من 410 درجة في الثانوية العامة بنسبة 7% والتي طعنت على صحة نتيجتها.

وقدم محامي الدولة كافة أوراق إجابات الطالبة «البوكليت» في جميع المواد، والقادمة من كنترول الثانوية العامة بالمنصورة وبدأ رئيس المحكمة في مقارنة خط الطالبة بما هو مدرج في الكراسات التي قدمها كنترول مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وبعدها بدأ رئيس المحكمة في سؤال الطالبة عن إجاباتها في الامتحان، وكيف أجابت عن الأسئلة وأي المواضيع اختارت لكتابة التعبير، بالإضافة إلى بعض الأسئلة الأخرى في الامتحان، والتي أجابت عنها «سمر» بكل ثقة وتمكن أمام رئيس المحكمة.

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وطعن أحمد على جمال الدين، المحامي- وكيل الطالبة، خلال الجلسة، بالتزوير في كراسات إجابة الطالبة، وطالب باتخاذ كافة إجراءات الطعن لإثبات حق الطالبة.

وقال «إننا سنطلع على الكراسات التي قدمتها التربية والتعليم في حضور «سمر» قبل الجلسة القادمة وذلك لجمع جميع شواهد الطعن والتزوير في تلك الكراسات، من حيث نوع الخط والكتابة المدرجة بتلك الكراسات، وغيرها من الشواهد التي تثبت للمحكمة أن الأوراق المقدمة للمحكمة ليست هي الأوراق الحقيقية التي أدت الطالبة الامتحان بها.

وأضاف أن ما حصلت عليه الطالبة «نسبة شاذة جدا» وأنها بمجرد حضورها الامتحانات تحصل على نسبة أعلى من تلك النسبة، خاصة وأنها متفوقة دراسيًا في جميع مراحل حياتها التعليمية، وأنها دائما كانت من بين الأوائل في مدرستها، كما أنها حضرت جميع الامتحانات ولم يحرر لها محضر واحد بأنها لم تحل الامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة في شهر يوليو الماضي وحصلت «سمر» على مجموع درجات 29 درجة، من إجمالي درجات 410، محققة نسبة 7% فقط، ووفقا للاستمارة الرسمية فقد حصلت على «صفر» في اللغة العربية، و12.5 في الإنجليزي، ودرجة واحدة في الفرنساوي، و5.5 في الأحياء، و6 في الجيولوجيا، 3 في الكيمياء، بإجمالي 29 درجة، بالإضافة إلى صفر في الدين.

يذكر أن ولي أمر الطالبة أقام الدعوى ضد «وزير التربية والتعليم»، و«رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، ورئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحان، ورئيس كنترول النقل بمدرسة الثانوية بنات إدارة السنبلاوين التعليمية، بصفتهم» للمطالبة بإعلان نتيجتها الحقيقية بعد حصولها على درجات متدنية في الثانوية العامة.