شكرا لقرائتكم خبر عن خبير زراعي: افتتاح الرئيس لـ1300 صوبة زراعية جديدة يستهدف تحديث منظومة الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح السباعي، خبير مكافحة الآفات الزراعية ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات السابق، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع إقامة 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب بمحافظة مطروح، جاء تأكيدًا على تحديث منظومة الزراعة المصرية ومراعاة للاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وأضاف «السباعي» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن توجه الدولة نحو إقامة 100 ألف صوبة زراعية يساهم في إعادة التوازن في الأسواق لمحاصيل الخضر وعدم تكرار أزمات نقص المعروض بالأسواق ويخدم المستهلك المصري من خلال إنتاج متميز من هذه المحاصيل، مشددًا على أن المشروع يحقق طفرة في الإنتاجية لأقل وحدة للمساحة وإنتاج خضروات بمواصفات دولية للجودة.

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وأوضح الخبير الزراعي أن هذا المشروع يعتمد على رؤية التحكم في مدخلات الإنتاج، سواء من ناحية الظروف البيئية أو المائية، وهو ما ينعكس على قدرة منظومة الصوب الزراعية على إنتاج خضروات مطابقة لمعايير الجودة وتساهم في زيادة الصادرات الزراعية من الخضروات المصرية إلى الخارج المتوفقة مع الاشتراطات الدولية لتداول هذه المنتجات التي تحظي بالإقبال الدولي.

ولفت «السباعي» إلى أن افتتاح تشغيل 1300 صوبة زراعية في مطروح هو رسالة سياسية واقتصادية تؤكد أن الدولة عازمة على توفير فرص عمل وتحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي وترشيد استهلاك المياه والحد من استخدام المبيدات ومواجهة التغيرات المناخية التي تهدد الزراعة المكشوفة للخضروات.

وشدد الخبير الزراعي على أن مشروع الصوب الزراعية هو أول الطرق لإصلاح منظومة الزراعة المصرية وتحديثها وميكنتها، ما ينعكس على التحكم في الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي وتحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه، والتوجه عن الزراعة النظيفة مكثفة العمالة والإنتاجية.

ولفت «السباعي» إلى أن ما تحقق من تنفيذ لمشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية خلال عامين لم تقدر عليه دول لديها إمكانيات اقتصادية عملاقة، وهو ما تم تنفيذه بسواعد مصرية في عدة مواقع في مطروح والإسماعيلية، ما يؤكد نجاح جهاز الخدمة الوطنية في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في تحقيق التنمية الزراعية وفق برامج تحديث توافق أحدث ما توصلت إليه العلوم.