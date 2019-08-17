شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نلتزم بالشفافية المطلقة في فحص الواردات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحجر الزراعي المصري يفحص كافة الشحنات الزراعية الواردة إلى الموانئ المصرية طبقاً للتشريعات والقواعد الحجرية التي تتفق مع الاتفاقيات والقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر الزراعى.

أضاف الوزير، في بيان، السبت، أن «هذه التوجهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على سلامة غذاء المواطنين، ولا توجود ضغوط للسماح بدخول شحنات زراعية للبلاد غير مطابقة للمواصفات»، موضحا ان «الحجر الزراعي يقوم بدوره في الحفاظ على البيئة الزراعية المصرية من خلال رفض أي شحنة مخالفة للتشريعات الحجرية ومن خلال آليات تحكمها الشفافية المطلقة».

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أوضح أن «الحجر الزراعي يتعامل مع الشحنات بسياسة التعامل الأمين، أي أنه يتعامل مع الشحنة بطريقة حيادية ومجردة تماما وبمنتهى الشفافية، فلا يعرف الحجر الزراعي دولة كبيرة أو دولة صغيرة، كما لا يعرف مستوردا كبيرا أو آخر صغيرا».

وأشار إلى أن «هذه التصنيفات ليست في قاموس مصطلحات الحجر الزراعي المصري وإنما يعرف مستورد أو مصدر ملتزم وآخر غير ملتزم، ويعرف دولة تلتزم بشروط الدولة المصرية (ممثلة في الحجر الزراعي المصري) ودولة أخرى لا تلتزم، كما أنه لا يعرف ولا يقبل بأي ضغوط من أي نوع تحت أي مسمي وإنما يسير على خط مستقيم دليله هو تشريعاته وقواعده فقط بما يضمن حماية البلاد والصالح العام».

من جهته، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه «يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشحنات الزراعية بمنتهى الشفافية والحيادية التامة، كما يتم إخطار أي دولة برفض الشحنة المخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقاً للمعايير الدولية وإرسالة إلى الدولة التي تم رفض الشحنة الواردة منها، وهذا إجراء يتم يوميا مع كل الدول صغيرة كانت أو كبيرة».

وأضاف أن «الحجر الزراعي المصري هو الدرع الواقية لحماية الثروة الزراعية المصرية ولا يدخر أي جهد من أجل القيام بدوره المكلف به طبقا للدستور والقانون».