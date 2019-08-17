شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا لـ«مميش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش. كان السيسي أصدر في ديسمبر 2016 قرارا بتعيين «ربيع»، قائد القوات البحرية، فى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس. كما أصدر السيسى قراراً جمهورياً بتعيين المهندس يحى زكي، رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشغل الفريق مهاب مميش منصب رئيس هيئة قناة السويس منذ 2012، وشهدت في عهده العديد من الإنجازات، وكان قائداً لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس 2015.

وسجلت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة أرقاما قياسية في العائدات وأعداد السفن والحمولات العابرة حيث بلغت عائدات القناة خلال العام المالي 2018/2019 أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة بإجمالي عائدات بلغت 5.9 مليار دولار بزيادة 300 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة 5.4 %، وبلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 70679 سفينة بحمولات قياسية بلغت 4.268 مليار طن بضائع.