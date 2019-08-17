الداخلية تضبط 20 كيلو هيروين خلال 14 يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملات أمنية عدة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وروجي المخدرات بكافة مديريات الأمن.
وأسفرت الجهود خلال 14 يوم عن ضبط 1313 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 1434 متهما وبحوزتهم 142,419 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 438,838 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 3,894 كيلو جرام من مخدر الأفيون، 20,703 كيلو جرام من مخدر الهيروين، 210 جرام فودو، 17,505 كيلو جرام إستروكس، 71035 قرص مخدر مختلف الأنواع
حُررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.
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