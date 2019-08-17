2 مليار جنيه حصيلة قضايا التهرب الضريبي خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت شرطة التهرب الضريبي في ضبط (1783) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها (287) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (466) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (13) قضايا في مجال الجمارك، (444) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (170) حالة تحر مدين ولجان فحص.
كما تم تنفيذ (395) حكم قضائي بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا (170,022,838,2) اثنان مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون ومائة وسبعون ألف وإثنين وعشرون جنيه مصري وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
كما تم التصالح في (188) قضية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع.
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