ضبط قضايا سرقة تيار كهربائي بقيمة 69 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت شرطة الكهرباء حملاتها الأمنية لملاحقة سارقي التيار الكهربائي من أصحاب المحال التجارية وبعض الباعة الجائلين والمواطنين. ونجحت جهود شرطة الكهرباء في ضبط (105152) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد. وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (69,111,077) جنيه.

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